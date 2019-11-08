ПриватБанк устойчив к грядущим кризисам - НБУ

Нацбанк провел стресс-тестирование банковского сектора Украины.

В НБУ провели стресс-тестирование банковского сектора Украины. О его результатах рассказала первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова, пишет Экономическая правда.

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Рожкова сообщила, что сегодня банковский сектор устойчив в текущих макроэкономических условиях.

“Результаты стресс-тестирования свидетельствуют, что банковский сектор является устойчивым при текущих макроэкономических условиях, то есть в реальной ситуации. Прибыль, которую сегодня зарабатывают банки, позволяет формировать необходимый запас. Анализ непосредственно качества активов, который проводили аудиторы, не показал существенных проблем“, - заявила Рожкова.

По ее словам, результаты стресс-тестирования очень хорошие для банков с иностранным капиталом.

“Что касается результатов стресс-тестирования Приватбанка. Та бизнес-модель, которая была утверждена и реализуется, является жизнеспособной, банк имеет наибольшую прибыль среди украинских банков и является устойчивым к будущим кризисам“, - рассказала Рожкова.

Напомним, задержан из-за взятки еще один сотрудник НБУ.



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