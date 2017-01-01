Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер-министр рассказал, как бесплатно получить земельный участок

Комментариев: 0
Каждый украинец имеет право на бесплатный участок.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

Каждый украинце имеет право бесплатно получить земельный участок. Верховная Рада на данный момент разрабатывает документы, которые могут изменить правила. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Обозреватель.

“Есть процедура, есть нормативы, которые предусмотрены. И эта процедура никак не изменена. Но ведется работа в парламенте о том, как изменить процедуру“, – пояснил глава правительства.

Также глава Кабмина добавил, что по действующим правилам для получения земельного пая необходимо обратиться к местным властям.

“Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти“, – добавил Гончарук.

Чтобы получить участок, необходимо предоставить ряд документов:

  • графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

  • в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

  • в случае предоставление земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении;

  • копию паспорта и идентификационного номера.

Напомним, соцопрос показал, как украинцы относятся к продлению моратория.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: бесплатные земельные участки, Гончарук, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь