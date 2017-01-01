Премьер-министр рассказал, как бесплатно получить земельный участок

Каждый украинец имеет право на бесплатный участок.

Каждый украинце имеет право бесплатно получить земельный участок. Верховная Рада на данный момент разрабатывает документы, которые могут изменить правила. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Обозреватель.

“Есть процедура, есть нормативы, которые предусмотрены. И эта процедура никак не изменена. Но ведется работа в парламенте о том, как изменить процедуру“, – пояснил глава правительства.

Также глава Кабмина добавил, что по действующим правилам для получения земельного пая необходимо обратиться к местным властям.

“Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти“, – добавил Гончарук.

Чтобы получить участок, необходимо предоставить ряд документов:

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

в случае предоставление земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении;

копию паспорта и идентификационного номера.

Напомним, соцопрос показал, как украинцы относятся к продлению моратория.

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