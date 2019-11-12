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Как украинцы относятся к продлению моратория — соцопрос

Комментариев: 1
Большинство украинцев уверены, что вопрос введения рынка земли нужно выносить на всенародный референдум.
Большинство граждан выступают за продление моратория на куплю-продажу земли
Большинство граждан выступают за продление моратория на куплю-продажу земли
depositphotos.com

Большинство украинцев уверены, что вопрос введения рынка земли нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 67,7% опрошенных граждан. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный “Центром Разумкова“.

Опрос проводили с 1 по 7 ноября.

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Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 11,2%, а 11,3% не определились.

Большинство граждан выступают за продление моратория на куплю-продажу земли – 68,3%. 23,2% считают, что мораторий нужно отменить. У 8,4% украинцев возникли трудности с ответом.

Напомним, большинство украинцев против продажи земли иностранцам.

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Теги: мораторий на землю, рынок земли, соцопрос
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.11.2019, 13:44
Оценка:  0
гость
Сначала четкие и ясные условия продажи земли с ограничением количества в одни руки и полный запрет на покупку земли иностранцами ! И только тогда принятие такого закона. Иначе поменяем на фантики самое дорогое, что осталось в украинцев -землю !
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