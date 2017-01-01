Советник премьера рассказал о прогнозе цен на землю в Украине

Мушак прогнозирует, что после запуска рынка земли в 2020 году первоначальная цена за гектар будет около двух тысяч долларов.

Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформы Алексей Мушак прогнозирует, что после запуска рынка земли в 2020 году первоначальная цена за гектар будет около двух тысяч долларов. Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет Униан.

“Если бы внедрялась первая предложенная модель рынка земли, там, где есть все игроки, цена была бы около двух тысяч долларов за гектар по стране. В зависимости от области - например, в Херсоне и на Волыни немного дешевле, а в Полтаве, Черкассах, Виннице - дороже, поскольку там лучше земля и больше конкуренция“, - сказал он.

Также чиновник сказал, что если рассматривать другую модель, в которой есть ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуска к рынку иностранцев, то первоначальная цена будет меньше - около 1900 долларов за гектар.

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Мушак акцентировал, что цена за гектар будет также напрямую зависеть от кредитных ставок в Украине.

“Если кредитная ставка для Украины будет 5%, то вы среднюю аренду, которая будет 200 долларов, умножаете на 20 - земля будет стоить четыре тысячи долларов. Почему в Европе так высока стоимость земли? Потому что у них денежный ресурс очень доступный, условно говоря, нулевая ставка“, - сказал он.

Также Мушак сказал, что цена для физлиц, юридических лиц и иностранцев будет существенно отличаться.

Советник премьер-министра подчеркнул, что мелким аграриям необходимо выходить из тени, чтобы получить государственную помощь для покупки участков.

Напомним, Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель в поддержку фермеров.



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