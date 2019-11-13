Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дубилет: Мораторий на продажу земли - это невероятная история в стиле Кафки

Комментариев: 0
Чиновник поддерживает земельную реформу, выступая за открытие рынка земли.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
facebook.com

Земельную реформу необходимо осуществлять. Те же, кто выступает против — не думают об экономике и интересах общества. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

“Мораторий на продажу земли - это какая-то невероятная история в стиле Кафки. Сейчас, когда я оказался в правительстве, я увидел это изнутри“, - пишет Дубилет.

Чиновник акцентировал, что люди, выступающие против открытия рынка земли преследуют свои бизнес-интересы, а для многих — это просто инструмент политической борьбы.

“Когда они выступают с пламенными речами против того, чтобы украинцы свободно распоряжались своей землей, они реально думают “Вот это я гоню! Лишь бы НЕ заржать!“. Серьезно“, - заявляет Дмитрий Дубилет.

Также министр рассказал, что около 7 млн украинцев получили земельные паи.

“Около 7 млн ​​украинцев получили паи на землю. Надо защищать их и не дать им продаться дешево! Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки. Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага“, - считает чиновник.

Дубилет настаивает на внедрении земельной реформы, считая, что таким образом страна будет продолжать бороться с «совком».

“Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок“, - акцентировал Дубилет.

 

Напомним, в Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: земельная реформа, мораторий на землю, Дубилет, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Путин_xyйло    13.11.2019, 11:06
Оценка:  0
Путин_xyйло
Сам он дебил и текст такой же!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь