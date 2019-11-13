Дубилет: Мораторий на продажу земли - это невероятная история в стиле Кафки

Чиновник поддерживает земельную реформу, выступая за открытие рынка земли.

Земельную реформу необходимо осуществлять. Те же, кто выступает против — не думают об экономике и интересах общества. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

“Мораторий на продажу земли - это какая-то невероятная история в стиле Кафки. Сейчас, когда я оказался в правительстве, я увидел это изнутри“, - пишет Дубилет.

Чиновник акцентировал, что люди, выступающие против открытия рынка земли преследуют свои бизнес-интересы, а для многих — это просто инструмент политической борьбы.

“Когда они выступают с пламенными речами против того, чтобы украинцы свободно распоряжались своей землей, они реально думают “Вот это я гоню! Лишь бы НЕ заржать!“. Серьезно“, - заявляет Дмитрий Дубилет.

Также министр рассказал, что около 7 млн украинцев получили земельные паи.

“Около 7 млн ​​украинцев получили паи на землю. Надо защищать их и не дать им продаться дешево! Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки. Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага“, - считает чиновник.

Дубилет настаивает на внедрении земельной реформы, считая, что таким образом страна будет продолжать бороться с «совком».

“Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок“, - акцентировал Дубилет.

Напомним, в Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram