Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько будет стоить гектар земли в Украине

Комментариев: 0
Какой будет цена на землю, если рынок земли все-таки откроют.
Сколько будет стоить гектар земли в Украине
Сколько будет стоить гектар земли в Украине
depositphotos.com

При открытии рынка земли один её гектар будет стоить около 2200 долларов. Об этом в интервью для Радио НВ сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

“Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $2200 за гектар. Если исходить из ограниченной модели, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений”, – рассказал он.

Стоит отметить, что сегодня парламентарии в первом чтении планируют рассмотреть проект закона № 2178 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что проводить референдум о снятии моратория на продажу земли нет смысла.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: рынок земли, Тарас Высоцкий, мораторий на продажу земли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь