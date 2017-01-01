Какой будет цена на землю, если рынок земли все-таки откроют.

Сколько будет стоить гектар земли в Украине depositphotos.com

При открытии рынка земли один её гектар будет стоить около 2200 долларов. Об этом в интервью для Радио НВ сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

“Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $2200 за гектар. Если исходить из ограниченной модели, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений”, – рассказал он.

Стоит отметить, что сегодня парламентарии в первом чтении планируют рассмотреть проект закона № 2178 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что проводить референдум о снятии моратория на продажу земли нет смысла.

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