Депутаты должны получать 100 тыс грн в месяц — глава "Слуги народа"
Глава партии “Слуга народа“ Давид Арахамия считает, что народные депутаты Украины должны получать 100 тыс грн ежемесячно. Об этом политик заявил в интервью для Liga.net.
“Сейчас я живу исключительно за счет своих сбережений. Депутатскую зарплату я получаю и трачу на благотворительность. Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но по крайней мере это гигиеническая мера“, - поделился мнением Арахамия.
Арахамия добавил, что после окончания каденции в политике он намерен вернуться в бизнес.
“Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в 750 тыс долларов моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой“, - сказал он.
Напомним, банки для начисления зарплат бюджетникам будут выбирать по новой схеме.
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