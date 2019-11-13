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Депутаты должны получать 100 тыс грн в месяц — глава "Слуги народа"

Комментариев: 4
Политик считает, что такая зарплата способна уберечь нардепов от многих соблазнов.
Давид Арахамия
Давид Арахамия
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Глава партии “Слуга народа“ Давид Арахамия считает, что народные депутаты Украины должны получать 100 тыс грн ежемесячно. Об этом политик заявил в интервью для Liga.net.

“Сейчас я живу исключительно за счет своих сбережений. Депутатскую зарплату я получаю и трачу на благотворительность. Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но по крайней мере это гигиеническая мера“, - поделился мнением Арахамия.

Арахамия добавил, что после окончания каденции в политике он намерен вернуться в бизнес.

Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в 750 тыс долларов моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой“, - сказал он.

Напомним, банки для начисления зарплат бюджетникам будут выбирать по новой схеме.

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Теги: зарплаты нардепов, Арахамия, Слуга народа
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.11.2019, 18:00
Оценка:  0
гость
Ну как же хороши наши слуги. Только не пойму, какого народа? Не того что кортавит, носит косички со шляпами, и от них, как от курей воняет?
неситепианино    13.11.2019, 18:08
Оценка:  0
неситепианино
они не указывали конкретно какого народа- так что не надо на них нападать.насмотрелись голобородьки? так кто вам лекарь?
ВАХА  (аноним)  13.11.2019, 17:49
Оценка:  +1
ВАХА
Суки народа- идиТе наxyй. Желаю вам жить как живут пенсионеры
гость  (аноним)  13.11.2019, 17:35
Оценка:  +4
гость
Как-то странно : хозяева получают мизерную пенсию в 1500 гр. мизерную зарплату в 8- 10 тысяч гр. А вот слуги хозяина хотят получать 100000 тысяч ! А не пошли бы эти слуги в сраку ?! Вместо со своим предводителем , т.е.президентом ?
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