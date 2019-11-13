Депутаты должны получать 100 тыс грн в месяц — глава "Слуги народа"

Политик считает, что такая зарплата способна уберечь нардепов от многих соблазнов.

Глава партии “Слуга народа“ Давид Арахамия считает, что народные депутаты Украины должны получать 100 тыс грн ежемесячно. Об этом политик заявил в интервью для Liga.net.

“Сейчас я живу исключительно за счет своих сбережений. Депутатскую зарплату я получаю и трачу на благотворительность. Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но по крайней мере это гигиеническая мера“, - поделился мнением Арахамия.

Арахамия добавил, что после окончания каденции в политике он намерен вернуться в бизнес.

“Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в 750 тыс долларов моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой“, - сказал он.

Напомним, банки для начисления зарплат бюджетникам будут выбирать по новой схеме.



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