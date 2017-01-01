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Банки для начисления зарплат бюджетникам будут выбирать по новой схеме

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Правила для банков ужесточили.
Банки для начисления зарплат бюджетникам будут выбирать по новой схеме
Банки для начисления зарплат бюджетникам будут выбирать по новой схеме
depositphotos.com

Кабмин внес изменения в порядок отбора уполномоченных банков для осуществления выплат работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает Урядовый портал.

В частности, из требований к этим банкам исключен критерий, согласно которому в финучреждении не должен был вводиться особый режим контроля за его деятельностью.

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Теперь право производить выплаты бюджетникам будут иметь только те банки, которые согласятся обеспечить начисление процентов на остаток по текущему счету, на который будет производится выплата пенсии, пособия и зарплаты, в размере не менее 50% средневзвешенной процентной ставки по срочным депозитам физлиц по данным НБУ.

Также в Кабмине приняли решение забирать право на обслуживание выплат у банков, которые в двухмесячный срок не обеспечили выполнение новых требований.

Кабмин поручил Минфину в двухмесячный срок обеспечить проведение нового конкурсного отбора уполномоченных банков, через которые осуществляются выплаты бюджетникам.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.

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Теги: банки, зарплаты, выплаты
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