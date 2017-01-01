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Для украинцев создали новые правила, касающиеся работы за границей

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Из соискателей снимают некоторые финансовые обязательства.
Для украинцев создали новые правила, касающиеся работы за границей
Для украинцев создали новые правила, касающиеся работы за границей
depositphotos.com

Украинцы очень часто ездят зарабатывать деньги за рубеж. Поэтому очень важно знать, какие необходимо соблюдать правила при выезде на работу в другую страну. Стоит отметить, что рынок трудоустройства за рубежом подвергнется кое-каким изменениям из-за изменений в законе “О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границей“. Об этом пишет UBR.

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Главные нововведения законопроекта:

  • Отмена лицензий для компаний-посредников. Их регистрация будет проходить по заявительному принципу;

  • Агентствам запретят брать любые деньги с соискателей, в том числе, и за консультации. Все затраты по поиску кадров должны будут оплачивать посредникам работодатели;

  • Посредник обязан предоставить соискателю образец трудового договора на понятном работнику языке;

  • За нарушение условий трудового договора в процессе работы посредники не будут нести никакой ответственности.

“Как рекрутер в Украине может гарантировать поведение иностранной компании? Это невозможно и не имеет смысла. Заключение трудового договора будет гарантировать украинцу оплату труда, возможность отстаивать свои права в иностранном государстве. Даже если работодатель повел себя некорректно, он будет вынужден выполнить условия договора. Проблема в том, что сейчас много украинцев работает за границей нелегально, без всяких договоров и соцзащиты. Соответственно, именно эта часть трудовых мигрантов больше рискует остаться без зарплаты“, — рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Какие обязательства имеет рекрутер:

  • показать договор о сотрудничестве с иностранным работодателем;

  • объяснить соискателю характер будущей работы, условия и размер оплаты труда, условия проживания в государстве пребывания и о преимуществах легального трудоустройства за рубежом;

  • уведомить о наличии международных договоров (соглашений) в сфере трудоустройства и социального обеспечения, заключенных между Украиной и государством пребывания.

Также законопроект имеет цель вывести работу трудового рынка из тени посредством перевода регистрации участников рынка на заявительный принцип.

“Несомненно рынок трудоустройства за рубежом сегодня заинтересован в переходе на заявительный принцип, поскольку интерес к регистрации и покупке такого рода компаний есть как внутри страны, так и у за рубежом. Сейчас стоимость получения разрешений составляет до 2 000 грн, однако юридические услуги по оформлению и подаче документов дополнительно обойдутся в не менее 5 000 грн“, — отметил управляющий партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Виталий Собкович.

Эксперты считают, что оформляться компаниям, которые занимаются посредничество в трудоустройстве, будет легче, чем прежде.

Что будет платным

Сегодня за трудоустройство украинцы платят от 100 до 300 долларов.

“Нужно отметить, что многие компании уже некоторое время не и так берут деньги с украинцев за трудоустройство. Все консультации для клиентов будут бесплатными, а услуги посредника будет оплачивать работодатель, как это происходит в случае поиска работы внутри Украины“, — говорит Воскобойник.

Работник должен будет оплатить дорогу, страховку, сделать легальные документы.

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Что касается жилья и еды, то это зависит от условий конкретного работодателя.

То же качается и пропитания. Многие работодатели оплачивают питание своих работников. Но не все.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.

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Теги: работа за границей, трудовые мигранты, работа
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