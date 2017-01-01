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Украина отправила в Китай первую партию говядины

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Страны согласовали ветсертификат на экспорт замороженной говядины и утвердили список украинских компаний-поставщиков.
Украина экспортировала партию говядины в Китай
Украина экспортировала партию говядины в Китай
depositphotos.com

Украина экспортировала первую партию замороженной говядины в Китай, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Сейчас первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена в КНР. Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре приедет с визитом в КНР, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов“, - цитирует пресс-служба и.о. главы ведомства Ольгу Шевченко.

Согласно сообщению, китайские эксперты проинспектировали предприятия и провели аудит государственной системы контроля в Украине, в результате чего был согласован международный ветсертификат на экспорт замороженной говядины и утвержден перечень украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в Китай.

Напомним, Украина экспортировала рекордный объем зерновых.

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Теги: Украина, Китай, экспорт, говядина
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