Украина отправила в Китай первую партию говядины

Страны согласовали ветсертификат на экспорт замороженной говядины и утвердили список украинских компаний-поставщиков.

Украина экспортировала первую партию замороженной говядины в Китай, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Сейчас первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена в КНР. Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре приедет с визитом в КНР, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов“, - цитирует пресс-служба и.о. главы ведомства Ольгу Шевченко.

Согласно сообщению, китайские эксперты проинспектировали предприятия и провели аудит государственной системы контроля в Украине, в результате чего был согласован международный ветсертификат на экспорт замороженной говядины и утвержден перечень украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в Китай.

Напомним, Украина экспортировала рекордный объем зерновых.



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