Украина экспортировала рекордный объем зерновых

За девять месяцев экспорт зерновых ввырос на 44%, а выручка от торговли - на 42,5% - до 6,8 млрд долларов.

За три квартала 2019 года Украина экспортировала рекордные 39,8 млн тонн зерновых на более 6,8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики в понедельник, 4 октября.

“За январь-сентябрь 2019 года экспорт отечественных зерновых увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период почти на 44% и достиг рекордных 39,8 млн т. При этом стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до 6834 млн долл. США“, - говорится в сообщении.

Так, за данный период за границу было продано 13,7 млн т пшеницы (2,5 млрд долл), кукурузы - 22,6 млн т (3,7 млрд долл), ячменя - 3,3 млн т (0,6 млрд долл).

“Крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года по-прежнему были страны Африки, Азии и Европы“, - добавили в Институте.

Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых, как сообщается, несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте составила 14,1% стоимостных объемов поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта страна на 75% увеличила стоимость закупок зерна - до 966 млн долл.

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Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш (3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%), указали в Институте.

Совокупно эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции этой группы.

По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, по состоянию на 1 ноября аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине на площади 14,1 млн га или 92% к прогнозу и собрали 66,7 млн тонн зерна при средней урожайности 47,2 ц/га. В то же время на экспорт в текущем маркетинговом году отправлено 19,425 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, Украина договорилась об экспорте молока в Саудовскую Аравию.



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