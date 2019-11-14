Сколько украинцев получают зарплату в "конвертах"
В Украине 13% работников получали в течение последнего года зарплату “в конверте“. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.
“Чаще о получении зарплаты “в конверте“ указывали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело и занятые в частной сфере“, – говорится в исследовании.
Соцопрос показал, что лишь 13% граждан получают зарплату “в конверте“, 85% украинцев сказали, что не имели такого опыта вообще, а 2% предпочли не отвечать на вопрос.
13% опрошенных получали зарплату “в конверте“;
85% – не имели такого опыта;
2% – не ответили на вопрос.
Половина опрошенных украинцев также подтвердили, что знают, сколько налогов они платят государству со своей зарплаты. Около 30% не владеют такой информацией, каждый пятый сказал, что не получает никакого дохода.
Напомним, в Украине женщины зарабатывают в несколько раз меньше, чем мужчины.
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