Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько украинцев получают зарплату в "конвертах"

Комментариев: 1
Большинство сказали, что получают лишь "белую" зарплату.
13% работников получали в течение последнего года зарплату "в конверте"
13% работников получали в течение последнего года зарплату "в конверте"
depositphotos.com

В Украине 13% работников получали в течение последнего года зарплату “в конверте“. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

“Чаще о получении зарплаты “в конверте“ указывали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело и занятые в частной сфере“, – говорится в исследовании.

Соцопрос показал, что лишь 13% граждан получают зарплату “в конверте“, 85% украинцев сказали, что не имели такого опыта вообще, а 2% предпочли не отвечать на вопрос.

  • 13% опрошенных получали зарплату “в конверте“;

  • 85% – не имели такого опыта;

  • 2% – не ответили на вопрос.

85% украинцев не получают зарплату
85% украинцев не получают зарплату "в конвертах"
ratinggroup.ua

Половина опрошенных украинцев также подтвердили, что знают, сколько налогов они платят государству со своей зарплаты. Около 30% не владеют такой информацией, каждый пятый сказал, что не получает никакого дохода.

Напомним, в Украине женщины зарабатывают в несколько раз меньше, чем мужчины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: зарплата, работа, налоги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.11.2019, 17:31
Оценка:  0
гость
Надо смотреть на реальные расходы и белую зарплату; если скажем в Киеве просто технически нельзя выжить на менее чем 5000 грн, а зарплата лаборанта в Универе 3800 грн значит он будет параллельно делать др. работу получая при это чёрный нал и так везде.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь