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По курсу гривны есть два сценария - министр

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В случае двойного рост инвестий в следующем году курс доллара может опуститься до 24 гривен, считают в Кабмине.
Среднегодовой курс гривны ожидается на уровне 27 за доллар
Среднегодовой курс гривны ожидается на уровне 27 за доллар
depositphotos.com
По оптимистичным расчетам курс гривны в следующем году может составить 24 за доллар. При этом правительство ожидает среднегодовой обменный курс доллара около 27 гривен. Об этом в кулуарах Верховной Рады в четверг, 14 ноября, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Укринформ.
 
“Курс доллара не закладывается в бюджет, закладывается в бюджет поступления от импорта и тому подобное. Курс доллара используется в расчетах и прогнозах для того, чтобы рассчитать такие поступления. У нас есть два сценария, в одном из них курс 27 грн за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и выходит из расчета больших инвестиций, курс закладывается в размере около 24 грн“, - сказал Милованов.
 
По его словам, курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину.
 
“Будет доверие к Украине - будут как внутренние, так и внешние инвестиции“, - сказал Милованов и добавил, что по пессимистическому сценарию в следующем году ожидаются инвестиции в размере 3 млрд долл., а по оптимистическому - 6 млрд долл.

Напомним, Милованов рассказал, почему украинцы переплачивают за товары.

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Теги: Минэкономики, курс валют, курс гривны, курс доллара к гривне
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