По курсу гривны есть два сценария - министр

В случае двойного рост инвестий в следующем году курс доллара может опуститься до 24 гривен, считают в Кабмине.

По оптимистичным расчетам курс гривны в следующем году может составить 24 за доллар. При этом правительство ожидает среднегодовой обменный курс доллара около 27 гривен. Об этом в кулуарах Верховной Рады в четверг, 14 ноября, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Укринформ

“Курс доллара не закладывается в бюджет, закладывается в бюджет поступления от импорта и тому подобное. Курс доллара используется в расчетах и прогнозах для того, чтобы рассчитать такие поступления. У нас есть два сценария, в одном из них курс 27 грн за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и выходит из расчета больших инвестиций, курс закладывается в размере около 24 грн“, - сказал Милованов.

По его словам, курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину.

“Будет доверие к Украине - будут как внутренние, так и внешние инвестиции“, - сказал Милованов и добавил, что по пессимистическому сценарию в следующем году ожидаются инвестиции в размере 3 млрд долл., а по оптимистическому - 6 млрд долл.