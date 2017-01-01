Курсы валют: гривна продолжает рост

В пятницу доллар подешевеет на семь копеек, а евро – почти на 10 копеек. Межбанк в четверг закрылся с похожим результатом.

Национальный банк Украины на пятницу, 15 ноября, повысил курс гривны по отношению к доллару на 7 копеек - до 24,24 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 14 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2424,4999 гривны (-7,0589);

– 100 евро – 2666,2225 гривны (-9,9511).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 7 копеек до 24,25 гривен за доллар, курс в покупке до 24,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,77 гривен за евро.

Напомним, НБУ не обнаружил нарушений при выдаче кредита VAB Банку.

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