В госбюджете-2020 сократили расходы на социальную сферу - Рева

В частности, сократили сумму, выделенную на субсидии.

Вчера народные депутаты проголосовали за государственный бюджет на следующий год. Следует отметить, что в бюджете предусмотрено сокращение расходов на социальную сферу на 12,5 млрд грн. Об этом заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева, назвав бюджет-2020 самым антисоциальным с 2000 года, пишет Obozrevatel.

“Впервые в бюджете на следующий год идет сокращение социальных расходов на 12,50 млрд грн. Из них минус 10,5 млрд на программу жилищных субсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 млрд сократили финансирование государственной адресной помощи“, – сказал экс-чиновник.

В первую очередь Рева обратил внимание на сокращение программы жилищных субсидий с 58 млрд грн до 47,5 млрд.

“Понятно, что рост коммунальных платежей повлечет за собой увеличение потребности в субсидии. Чтобы уменьшить эту потребность в бюджете закладывается повышение прожиточного минимума до 4251 грн. На практике это повышение означает, что доходы людей, у которых они наименьшие, должны расти. Что делает правительство, они сейчас вносят изменения в постановления о субсидиях и меняют формулу их назначения с 15% совокупного дохода семьи до 20%“, – говорит экс-министр.

Также сократили средства для государственной помощи — на 1,5 млрд грн.

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Еще одна проблемная статья в бюджете – это расходы на пенсионное обеспечение украинцев, отмечает Рева.

“В прошлом бюджете было заложено 167 млрд гривен дотаций, затем мы добавили Пенсионному фонду почти 6,7 млрд для выплат единовременного пособия за счет “евроблях“, а потом еще добавили почти 8 млрд грн, так как не хватало на текущую индексацию. То есть, в целом это немного 182 млрд, а они закладывают 173 млрд, на 9 млрд меньше. Простите, если текущие выплаты требуют 182 млрд, как они будут индексировать пенсии с 1 января военным, а с 1 апреля всем остальным?“ – подчеркнул бывший министр.

Напомним, депутаты 14 ноября приняли госбюджет на 2020 год.

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