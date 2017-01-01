В Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалюты

В Министерстве цифровой трансформации уверены, что принятие закона "создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в Украине".

В Раде зарегестрировали законопроект о легалезации криптовалюты depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами“. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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В министерстве отметили, что законопроект разработали блокчейн-сообщество, межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Blockchain4Ukraine, Офис эффективного регулирования BRDO и команда Министерства цифровой трансформации.

Документ предполагает введение терминов: “виртуальный актив“, “криптоактив“, “операция с криптовалютой“, “распределенный реестр“, “токен“ и “токен-актив“.

Также в законопроекте есть пункты о налогообложении:

5 процентов - ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивив сроком на 5 лет;

инвестиционная прибыль от операций с криптоактивамы рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива;

операции по продаже криптоактивов не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

В Министерстве уверены, что принятие закона “создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в Украине“.

Напомним, в Украине вскоре начнет работу криптобиржа Binance.

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