Средняя зарплата в сентябре превысила 9 тыс грн

Пенсионный фонд утвердил средний показатель зарплаты в Украине для исчисления пенсии.

Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы в Украине за сентябрь для исчисления пенсии. Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

“Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для исчисления пенсии“, - информируют в ПФУ.

Таким образом, на сегодня этот показатель находится на уровне 9 322 гривны и 61 копейка. Стоит отметить, что в прошлом месяце этот показатель был ниже — 8 909 грн. А, к примеру, в марте и вовсе был на уровне 8 186 гривен.

Пенсионный фонд утвердил средний показатель зарплаты в Украине для исчисления пенсии facebook.com

Напомним, в Украине ухудшился индекс потребительского настроения.

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