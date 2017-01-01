Биржи США закрылись ростом индексов

Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 18 ноября, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Биржи США закрылись ростом индексов depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 0,11% – до 28036,22 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,05% – до 3122,03 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,11% – до 8549,94 пункта. Напомним, в Украине вскоре начнет работу криптобиржа Binance.



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КорреспонденТ.biz