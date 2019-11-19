Послы стран G7 поддерживают открытие рынка земли в Украине

Они заявили, что это решение поможет раскрыть потенциал сельхозсектора Украины.

Послы стран G7 приняли решение поддержать намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере.

“Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие“, - заявили представители G7.

Послы заявили, что решение об открытии рынка земли поможет раскрыть потенциал сельхозсектора Украины twitter.com

Напомним, недавно стало известно, сколько стоит земля в европейских странах.

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