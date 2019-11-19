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Послы стран G7 поддерживают открытие рынка земли в Украине

Комментариев: 1
Они заявили, что это решение поможет раскрыть потенциал сельхозсектора Украины.
Послы стран G7 поддерживают открытие рынка земли в Украине
Послы стран G7 поддерживают открытие рынка земли в Украине
depositphotos.com

Послы стран G7 приняли решение поддержать намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере.

“Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие“, - заявили представители G7.

Послы заявили, что решение об открытии рынка земли поможет раскрыть потенциал сельхозсектора Украины
Послы заявили, что решение об открытии рынка земли поможет раскрыть потенциал сельхозсектора Украины
twitter.com
 

Напомним, недавно стало известно, сколько стоит земля в европейских странах.

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Теги: G7, послы стран G7, рынок земли, мораторий на продажу земли
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.11.2019, 19:39
Оценка:  0
гость
Так мы против этих послов никогда. Послы Джи 7 для нас - это люди со светлыми лицами. Это святое, даже слов нет..
Пролисок    19.11.2019, 18:48
Оценка:  +1
Пролисок
Твари.Вагонами вывезут.
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