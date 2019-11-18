Сколько стоит земля в европейских странах — инфографика

Если украинскую землю разрешат продавать, то она будет одна из самых дешевых в Европе.

Если нардепы во втором чтении примут закон об открытии рынка земли, то какой будет цена на землю в Украине? Вопрос пока открытый. Эксперты прогнозируют стоимость от 1500 до 2500 долларов за гектар. Сколько стоит земля в разных европейский странах, пишет Depo.ua.

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Рекорды в этом вопросе бьет Ирландия — один гектар ирландской земли обойдется в 20 тыс евро. Стоит отметить, что эта страна считается одной из самых дорогих в Европе.

Самая дешевая земля в Румынии — около 2000 евро за гектар. Но рынок земли в этой стране активно развивается.

Таким образом становится понятно,что украинская земля, если ее все-таки разрешат продавать, будет одна из самых дешевых в Европе.

Самая дешевая земля в Румынии depo.ua

Недавно стало известно о том, кто сможет покупать землю в Украине.

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