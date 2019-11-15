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Украинцы смогут брать кредиты на покупку земли - Милованов

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Процентная ставка будет на уровне 3-5%.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Украинцы, которые будут иметь намерение купить землю, смогут брать для этих целей кредиты. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

“Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне. Больше деталей со временем“, - сообщил Милованов.

Чиновник отметил, что речь о кредитах будет идти только в том случае, если нардепы примут закон Украины “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“.

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Отметим, что проектом госбюджета-2020 предусматривались 4,4 млрд гривен на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.

Процентная ставка кредитов будет на уровне 3-5%
Процентная ставка кредитов будет на уровне 3-5%
facebook.com

Напомним, ранее стало известно, что объем теневого рынка земли в Украине достигает 10 млрд грн.

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Теги: Милованов, рынок земли, мораторий на продажу земли
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Комментариев (1)
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Путин_xyйло    15.11.2019, 19:18
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Путин_xyйло
"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5% гривне." Кредит по ставке ниже инфляции? Разве что свои банки своим людям!
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