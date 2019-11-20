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Зеркаль: Украина "вжарит" Россию на компенсации после решения суда

Комментариев: 5
Чиновница считает, что Россия выплатит компенсации Украине за финансирование терроризма и расовую дискриминацию.
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
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Украина будет добиваться взыскания компенсаций из России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше РФ по делу Украины против России, которое касается Крыма и Донбасса. Об этом в интервью в эфире 24 канала рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

“Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины“, - сказала она.

Зеркаль также подчеркнула, что компенсации должны касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

Чиновница акцентировала, что о компенсации можно говорить после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения.

“Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение“, - сказала она.

На вопрос, “вжарит“ ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль ответила, что она дипломат, чтобы высказываться такими фразами, но добавила:

“Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!“, - сказала она.

 

Напомним, российские СМИ распространили фейки о газовых рекомендациях ЕС для Украины.

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Теги: МИД, Зеркаль, Украина и Россия
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Комментариев (5)
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Грунт  (аноним)  20.11.2019, 13:44
Оценка:  -1
Грунт
похоже что жарить будут только зеркальную...
Мыкола    20.11.2019, 13:23
Оценка:  +2
Мыкола
Судя по ее высказываниям, дебилизм имеет вирусную природу ! Он поразил всех майданутых !
fkrfyfan    20.11.2019, 13:00
Оценка:  0
fkrfyfan
Сказала и пошла опять у чугункина отсасывать
Антибес    20.11.2019, 12:42
Оценка:  +1
Антибес
Финансирование терроризма?А какого именно терроризма,можно узнать?И самое главное,кто,где и кого террористами признал?)))))
Путин_xyйло    20.11.2019, 12:40
Оценка:  -2
Путин_xyйло
ЩаЗ кацапы говномёт включат!
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