Зеркаль: Украина "вжарит" Россию на компенсации после решения суда

Чиновница считает, что Россия выплатит компенсации Украине за финансирование терроризма и расовую дискриминацию.

Украина будет добиваться взыскания компенсаций из России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше РФ по делу Украины против России, которое касается Крыма и Донбасса. Об этом в интервью в эфире 24 канала рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

“Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины“, - сказала она.

Зеркаль также подчеркнула, что компенсации должны касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

Чиновница акцентировала, что о компенсации можно говорить после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения.

“Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение“, - сказала она.

На вопрос, “вжарит“ ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль ответила, что она дипломат, чтобы высказываться такими фразами, но добавила:

“Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!“, - сказала она.

Напомним, российские СМИ распространили фейки о газовых рекомендациях ЕС для Украины.

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