В Мюнхене на аукционе продали вещи Гитлера

Многие немцы выступают против проведения аукционов, где продают вещи нацистов.

В Мюнхене в среду состоялся аукцион по продаже вещей нацистских времен, который собрал сотни тысяч евро, в том числе и благодаря продаже цилиндра Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Один из самых дорогих предметов, которые ушел с молотка — серебренная копия книги “Майн Кампф“, антисемитского политического манифеста Гитлера, которая когда-то принадлежала нацисту Герману Герингу. Екземпляр приобрели за 130 000 евро.

Цилиндр самого Гитлера приобрели за 50 000 евро.



На продажу также выставили одежду любовницы Гитлера Евы Браун и другие предметы, принадлежавшие нацистским лидерам Второй мировой войны.



Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что таким событием как аукцион вещей нацистов их преступления подаются как “мизерные“.

“Они ведут себя так, будто торгуют абсолютно нормальными историческими объектами искусства. Но существует опасность, что нацистские реликвии станут объектами культа для крайних правых“, - сказал Кляйн в интервью медиагруппе Funke.

Председатель Европейского еврейского ассоциации раввин Менахем Марголин перед аукционом заявил, что “именно Германия лидирует в Европе по количеству зарегистрированных антисемитских инцидентов“.



“Мы призываем немецкие власти заставить аукционные дома разглашать имена тех, кто покупает “предметы“ и вносить их в государственный “контрольный список“, - заявил Марголин.



Напомним, у француженки на кухне висел шедевр за 24 млн евро.

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