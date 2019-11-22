Украина и РФ не смогут прекратить торговые отношения — Торгпред

Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на поставки товаров из РФ, торговые отношения между двумя странами прекратить невозможно.

Украина и Россия не смогут полностью прекратить взаимную торговлю, несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на поставки товаров из РФ. Об этом заявил торговый представитель Украины, замминистра развития экономики Тарас Качка в интервью агентству РБК-Украина.

“Когда речь идет о безопасности, можно говорить и о полном эмбарго. Но вопрос заключается в том, что украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество, не могут свести непреодолимых торговую стену“, - рассказал Качка.

Торгпред уточнил, что если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, то и усилится торговое эмбарго.

“Но только до определенного уровня. Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли. Это факт, с которым я живу - торговля все равно будет существовать“, - подчеркнул Торгпред.

Также Тарас Качка прокомментировал, как идут переговоры с Турцией по поводу Зоны свободной торговли.

“Если говорить о зоне свободной торговли с Турцией, здесь надо готовиться к длительной работе. Мы знаем, как давно эти переговоры продолжаются. Я далеко не первый, кто скажет, что вот-вот эту работу завершим. Во-первых, мы готовы к интенсивным переговорам. Будем отмечать, что это нам нужно, ведь никто не хочет их откладывать в сторону“, - заявил Тарас Качка.

Напомним, ранее Тарас Качка заявлял, что действия Кремля — основа в ограничениях торговых отношений между Украиной и Россией.

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