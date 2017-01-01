Действия Кремля — основа в ограничениях торговых отношений между Украиной и Россией — Качка

По словам чиновника, нициированный Россией торговый конфликт с Украиной вредит целому региону.

Инициированный Россией торговый конфликт с Украиной вредит целому региону. Об этом заявил заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет Радио Свобода.

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Чиновник считает, что действия Кремля являются главной причиной взаимного ограничения в торговых отношениях между Украиной и Россией.

“В этой борьбе Россия зашла слишком далеко, и это уже повлияло на общую ситуацию в ЕврАзЕС. Это привело к довольно настойчивой позиции некоторых наших партнеров об отмене части ограничений, которые уже наносят ущерб. Эта ситуация не должна вредить торговли Украины с Беларусью и Казахстаном“, - сказал Качка.

Чиновник также указал, что этой осенью продолжается непростой диалог с Беларусью и Казахстаном об улучшении условий их торговли с Украиной, несмотря на вред, который причинили в этом секторе российские ограничения.

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Качка заверил, что власть работает и реагирует на меры, предпринимаемые Россией по отношению к Украине.

“Большинство ее (России - ред.) мер мы считаем противоправными. Поэтому мы продолжаем торговые ограничения в ответ на это. Плюс есть санкционная политика, в интересах безопасности, которая соответствует закону о санкциях. Этой стратегии мы и дальше будем придерживаться“, - сообщил заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Россия усилила торговые ограничения по отношению к Украине с началом своей гибридной агрессии, с весны 2014 года.

Напомним, Газпром назвал условия нового контракта на транзит.



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