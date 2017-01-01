На таможне запустили онлайн-систему жалоб — Нефедов
В тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб относительно работы новой государственной таможенной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Максим Нефедов.
“Новой таможне – новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме”, – написал Нефедов.
Чиновник рассказал, что в каждом регионе будут люди, на которых будут перенаправляться жалобы.
Как будет работать:
до 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы относительно работы Новой таможни;
попробуем отвечать по сути, человеческим языком;
вся коммуникация исключительно в электронной форме.
“На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю – это инструмент реакции на проблемы, а не спам типа “снизьте пошлины” или “расскажите, как импортировать белых медведей”, – отметил Нефедов.
Напомним, в Украине зарегистрируют новых 16 таможен.
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