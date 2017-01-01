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На таможне запустили онлайн-систему жалоб — Нефедов

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Пока система работает в тестовом режиме.
Максим Нефедов
Максим Нефедов
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В тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб относительно работы новой государственной таможенной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Максим Нефедов.

“Новой таможне – новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме”, – написал Нефедов.

Чиновник рассказал, что в каждом регионе будут люди, на которых будут перенаправляться жалобы.

Как будет работать:

  • до 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы относительно работы Новой таможни;

  • попробуем отвечать по сути, человеческим языком;

  • вся коммуникация исключительно в электронной форме.

“На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю – это инструмент реакции на проблемы, а не спам типа “снизьте пошлины” или “расскажите, как импортировать белых медведей”, – отметил Нефедов.

В тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб относительно работы новой государственной таможенной службы
В тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб относительно работы новой государственной таможенной службы
facebook.com

Напомним, в Украине зарегистрируют новых 16 таможен.

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Теги: Нефедов, таможня, жалобы
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