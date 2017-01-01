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Каждый десятый безработный в Украине имеет высшее образование

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Замминистра экономики рассказал о причинах безработицы в Украине.
Каждый десятый безработный в Украине — специалист, который не смог найти работу после окончания университета
Каждый десятый безработный в Украине — специалист, который не смог найти работу после окончания университета
depositphotos.com

Каждый десятый безработный в Украине — специалист, который не смог найти работу после окончания университета. Такую статистику за 2018 год опубликовал у себя в Facebook замминистра экономики Сергей Николайчук.

“Очень высокий показатель, который свидетельствует о несоответствии учебных программ реальным запросам рынка и необходимости трансформации высшего образования“, — отметил Николайчук.

Министр также акцентировал, что в Украине есть и другие причины безработицы. 38% безработных украинцев были уволены “по соглашению сторон“ или “по собственному желанию“.

“С высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения „неэффективных“ работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства“, — считает Николайчук.

Сокращение производства оказалось второй по распространенности причиной увольнения — 21% безработных украинцев лишились места по этой причине.

По мнению министра, эти данные подтверждают необходимость реформы рынка труда.

38% безработных украинцев были уволены
38% безработных украинцев были уволены "по соглашению сторон" или "по собственному желанию".
facebook.com

Напомним, стало известно, сколько платят молодым специалистам в Украине.

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Теги: Николайчук, Минэкономики, безработица
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