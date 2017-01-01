Как изменятся налоги для ФЛП в 2020 году

Новые налоги украинцы будут платить с 1 января.

В Украине с 1 января 2020 года изменятся суммы налогов и сборов для налогоплательщиков. Об этом рассказали в ГНС В Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн, прожиточный минимум — 2 102 грн, единый социальный взнос (минимальный размер ЕСВ) — 1 039,06 грн.

Налоги для плательщиков единого налога:

I группа ФЛП (минимум 10% от прожиточного минимума) — 210,20 грн;

II группа ФЛП (до 20% минимальной зарплаты) — 944,60 грн;

минимум за наемного сотрудника — 5 762, 06 грн;

ставка — 4 723 грн;

ЕСВ 22% от минималки — 1 039,06 грн;

НДФЛ 18% — 850,14 грн;

военный сбор 1,5% — 70,85 грн.

Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн facebook.com

Напомним, в Украине ухудшился индекс потребительского настроения.

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