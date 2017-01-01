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Как изменятся налоги для ФЛП в 2020 году

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Новые налоги украинцы будут платить с 1 января.
Новые налоги украинцы будут платить с 1 января
Новые налоги украинцы будут платить с 1 января
depositphotos.com

В Украине с 1 января 2020 года изменятся суммы налогов и сборов для налогоплательщиков. Об этом рассказали в ГНС В Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн, прожиточный минимум — 2 102 грн, единый социальный взнос (минимальный размер ЕСВ) — 1 039,06 грн.

Налоги для плательщиков единого налога:

  • I группа ФЛП (минимум 10% от прожиточного минимума) — 210,20 грн;

  • II группа ФЛП (до 20% минимальной зарплаты) — 944,60 грн;

  • минимум за наемного сотрудника — 5 762, 06 грн;

  • ставка — 4 723 грн;

  • ЕСВ 22% от минималки — 1 039,06 грн;

  • НДФЛ 18% — 850,14 грн;

  • военный сбор 1,5% — 70,85 грн.

Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн
Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн
facebook.com

Напомним, в Украине ухудшился индекс потребительского настроения.

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Теги: налоги, ФЛП, прожиточный минимум
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