НБУ подал в суд на Дубинского за клевету

Нацбанк считает, что нардеп виноват в информационной атаке на ведомство.

Национальный банк Украины подал иск в Соломенский суд Киева против народного депутата от “Слуги народа“ Александра Дубинского. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк защитит деловую репутацию от клеветы депутата Александра Дубинского в суде. 12 ноября Соломенский районный суд города Киева открыл производство по иску НБУ к Александру Дубинскому“, - отметили в ведомстве.

Нацбанк убежден, что из-за Дубинского началась информационная атака на НБУ. Депутата в СМИ не раз называли “рупором Коломойского“.

“За ней (информационной атакой — ред.), очевидно, “стоит” собственно сам ексвладелец Приватбанка, который со времени национализации Приватбанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка до вхождения государства в его капитал“, - добавили в НБУ.

Национальный банк требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в аккаунте Dubinsky.Pro на вебресурсах Youtube и Facebook. В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице Председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя Председателя Екатерины Рожковой якобы организовало “воровскую схему“, которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

Напомним, журналисты обнаружили у нардепа Дубинского 17 машин и 24 квартиры.

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