Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ подал в суд на Дубинского за клевету

Комментариев: 0
Нацбанк считает, что нардеп виноват в информационной атаке на ведомство.
Александр Дубинский
Александр Дубинский
facebook.com

Национальный банк Украины подал иск в Соломенский суд Киева против народного депутата от “Слуги народа“ Александра Дубинского. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк защитит деловую репутацию от клеветы депутата Александра Дубинского в суде. 12 ноября Соломенский районный суд города Киева открыл производство по иску НБУ к Александру Дубинскому“, - отметили в ведомстве.

Нацбанк убежден, что из-за Дубинского началась информационная атака на НБУ. Депутата в СМИ не раз называли “рупором Коломойского“.

“За ней (информационной атакой — ред.), очевидно, “стоит” собственно сам ексвладелец Приватбанка, который со времени национализации Приватбанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка до вхождения государства в его капитал“, - добавили в НБУ.

Национальный банк требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в аккаунте Dubinsky.Pro на вебресурсах Youtube и Facebook. В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице Председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя Председателя Екатерины Рожковой якобы организовало воровскую схему“, которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

Напомним, журналисты обнаружили у нардепа Дубинского 17 машин и 24 квартиры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: НБУ, Дубинский, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь