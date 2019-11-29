Россия и Украина провели газовые переговоры в Вене
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель министр энергетики РФ Александр Новак , председатель правления Газпрома Алексей Миллер, руководители Нафтогаза Украины и ООО Оператор газотранспортной системы Украины провели переговоры в Вене в четверг, 28 ноября. Об этом говорится в сообщениях Минэнерго РФ и Газпрома.
“Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины“, - отмечается в сообщении.
Также на встрече состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.
Напомним, НАК назвал сроки рассмотрения всех жалоб Газпрома.
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