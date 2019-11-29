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Россия и Украина провели газовые переговоры в Вене

Комментариев: 7
Министры энергетики Украины и России, руководство Нафтогаза и глава Газпрома встретились в Австрии. Стороны обсудили транзит газа и урегулирование взаимных претензий.
Москва и Киев обсудили транзит газа и урегулирование взаимных претензий
Москва и Киев обсудили транзит газа и урегулирование взаимных претензий
depositphotos.com

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель министр энергетики РФ Александр Новак , председатель правления Газпрома Алексей Миллер, руководители Нафтогаза Украины и ООО Оператор газотранспортной системы Украины провели переговоры в Вене в четверг, 28 ноября. Об этом говорится в сообщениях Минэнерго РФ и Газпрома.

“Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины“, - отмечается в сообщении.

Также на встрече состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Напомним, НАК назвал сроки рассмотрения всех жалоб Газпрома.

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Теги: Россия, Украина, газ, Украина-Россия, Газпром, Нафтогаз, Миллер, российский газ, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Александр Новак
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  29.11.2019, 12:27
Оценка:  0
гость
Ну или ИТАР-ТАСС. Укросвиды частенько инфу оттуда сосут.
гость  (аноним)  29.11.2019, 12:26
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 29.11.2019, 12:10

Гугл забанили? Почитай новости с форума по туризму в Абу-Даби.ГЫ-ГЫ-ГЫ
гость  (аноним)  29.11.2019, 12:10
Оценка:  0
гость
Гость 11.22. Крымский курорт МРИЯ лучший в мире??? Что ты употребляешь, человек?
гость  (аноним)  29.11.2019, 11:33
Оценка:  -3
гость
В словацких горах погибли украинские альпинисты

УМНЫЙ В ГОРУ НЕ ПОЙДЕТ,УМНЫЙ ГОРУ ОБОЙДЕТ!
Russian-Troll    29.11.2019, 11:54
Оценка:  0
Russian-Troll
Альпинисты то тут при чем?!
Лучше гор могут быть только горы.
гость  (аноним)  29.11.2019, 11:29
Оценка:  -2
гость
Нав Украине в очередной раз испытали крылатую ракету Шептун. Но как сообщили разработчики для серийного изготовления Пердуна нет комплектующих и финансирования.Надо повышать военный сбор
гость  (аноним)  29.11.2019, 11:22
Оценка:  -2
гость
Как ожидалось результат нулевой,договорились что надо договариваться.Тем временем в Абу-Даби прошел форум по туризму Питер(2номинации) и Москва(1номинация) признаны лучшими по туризму;так же Аэрофлот(2номинации),а еще КРЫМСКИЙ курорт Мрия признан лучшим в мире(тоже в Абу-Даби)Санкции?
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