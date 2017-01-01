Польша предоставит дополнительные разрешения украинским грузоперевозчикам

Польша в этом году предоставит 5000 дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки из Украины.

На 2019 год Республика Польша предоставит украинским грузовым автомобильным перевозчикам дополнительных пять тысяч разрешений. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

“5 часов переговоров с польскими коллегами из министерства инфраструктуры. + 5 тыс. разрешений для украинских перевозчиков на текущий год“, - написал Криклий.

Отметим, что в 2019 году Польша снизила до 160 тыс. количество разрешений для перевозок украинских грузов в Польшу или транзитом через Польшу. В 2018 году Польша выдала Украине 260 тыс. таких разрешений.

Напомним, в Польше посчитали, сколько у них работает украинцев.

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