В Польше посчитали, сколько у них работает украинцев

Почти все иностранцы, работающие в Польше, - украинцы.

Сегодня в Польше работает около миллиона человек с разных стран depositphotos.com

Сегодня в Польше работает около миллиона человек с разных стран. 900 тыс из них — украинцы. Об этом сообщили в департаменте экономического анализа Нацбанка Польши, рассказали в эфире “1 + 1“.

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Эксперты посчитали иностранцев, которым выдали рабочие визы. Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 млрд евро.

Напомним, для украинцев создали новые правила, касающиеся работы за границей.



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