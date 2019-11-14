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В Польше посчитали, сколько у них работает украинцев

Комментариев: 0
Почти все иностранцы, работающие в Польше, - украинцы.
Сегодня в Польше работает около миллиона человек с разных стран
Сегодня в Польше работает около миллиона человек с разных стран
depositphotos.com

Сегодня в Польше работает около миллиона человек с разных стран. 900 тыс из них — украинцы. Об этом сообщили в департаменте экономического анализа Нацбанка Польши, рассказали в эфире “1 + 1“.

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Эксперты посчитали иностранцев, которым выдали рабочие визы. Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 млрд евро.

Напомним, для украинцев создали новые правила, касающиеся работы за границей.

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Теги: Работа за границей, работа в польше, гастарбайтеры
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.11.2019, 14:39
Оценка:  0
гость
Ну это официальных 900тыс. Еще где-то 500-600тыс неофициалов и челноков которые приторговывают.
И вишенка на торт:В ЕС заявили, что не обещали Украине "промышленный безвиз"
За що скакав Мудан?!...
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