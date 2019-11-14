В Польше посчитали, сколько у них работает украинцев
Почти все иностранцы, работающие в Польше, - украинцы.
Сегодня в Польше работает около миллиона человек с разных стран. 900 тыс из них — украинцы. Об этом сообщили в департаменте экономического анализа Нацбанка Польши, рассказали в эфире “1 + 1“.
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Эксперты посчитали иностранцев, которым выдали рабочие визы. Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 млрд евро.
Напомним, для украинцев создали новые правила, касающиеся работы за границей.
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Полная версия правил
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