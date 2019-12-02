Украина планирует отказаться от регулирования цен на алкоголь

В Минэкономразвития считают, что сегодня нет целесообразности в установлении минимальных розничных цен.

МРЦ в Укране начали устанавливать с 2008 года depositphotos.com

После принятия президентского законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли целесообразности в установлении минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию не будет. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

“Логично, что после реализации законодательной инициативы по демонополизации спиртовой отрасли и запуска частного сектора должно происходить рыночное регулирование, и целесообразности в таком инструменте (установление МРЦ на алкогольные напитки - ред.) не будет. Поэтому да, отказаться можем, но по мере демонополизации отрасли“, - уточнил он.

Высоцкий также уточнил, что перед отменой МРЦ, следует провести консультации. Также чиновник добавил, что о повышении МРЦ не может быть и речи

“Учитывая ревальвацию - снижение импортных компонентов в производстве продукта, учитывая потенциальное снижение стоимости сырья, необходимого для производства спирта, и потенциальное снижение стоимости спирта и уменьшение инфляции в целом - оснований для повышения МРЦ на алкогольные напитки нет“, - аргументировал он.

Стоит отметить, что МРЦ в Укране начали устанавливать с 2008 года.

Напомним, стало известно, где в Украине запрещена продажа алкоголя ночью.

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