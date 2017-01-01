Президент подписал указ о повышении помощи людям с инвалидностью

Президент подчеркнул, что для него важно, чтобы подписанный указ действительно работал.

Зеленский подписал указ “О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью“. Президент также заявил, что все законодательные решения, которые сейчас принимаются быстрыми темпами, должны учитывать потребности людей с инвалидностью. Об этом президент заявил во время встречи в Офисе Президента с представителями гражданского общества, которые курируют права лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба главы государства.

“Я считаю, что все, что сейчас в целом принимается такими быстрыми темпами, должно учитывать потребности людей с инвалидностью. И это очень правильно, потому что все мы равны. Поэтому я готов прислушиваться к вам как непосредственно, так и через моего уполномоченного“, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что скоро исполняется 10 лет, как Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью и взяла на себя обязательства обеспечивать полноценную жизнь людей с инвалидностью во всех сферах.

“Эта конвенция является нашей дорожной картой, и мы обязательно будем соблюдать ее“, - заверил глава государства.

Президент подчеркнул, что для него важно, чтобы подписанный указ действительно работал.

“Он касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшения их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения. Но самое главное, что мы видим ежедневно, где этого не происходит, - к транспортной инфраструктуре“, - прокомментировал президент.

Стоит также отметить, что в Украине со следующей недели начинает работу горячая телефонная линия для людей с инвалидностью по номеру 1539.

“Организация проекта позволит получить обратную связь и предоставить качественную консультацию людям с инвалидностью“, - отметила министр соцполитики Юлия Соколовская.

Напомним, Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram