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В Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны

Комментариев: 2
Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривны - это естественный процесс.
Нацбанк заявлял о переходе на плавающее курсообразование
Нацбанк заявлял о переходе на плавающее курсообразование
depositphotos.com

В Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны. Заместитель главы НБУ Олег Чурий рассказал, что Нацбанк заявлял о переходе на плавающее курсообразование. Это означает, что гривна может не только ослабляться, но и укрепляться. Об этом пишет Инфтерфакс-Украина.

“Когда НБУ заявил о переходе к плавающему курсообразования, люди почему-то думали, что плавающее курсообразования - это когда гривна может только ослабляться. А на самом деле мы имели в виду, что плавающее курсообразования - это когда гривна может двигаться в обоих направлениях. Наша политика сегодня заключается в том, что курс должен формировать рынок“, - утверждает Олег Чурий.

Представители Нацбанка заявили, что курс должен формировать рынок. Национальный банк участвует в торгах только для сглаживания чрезмерных колебаний или пополнения резервов, но в принципе не имеет намерения или цели вмешиваться в курсообразования.

“Гривна движется в обоих направлениях, исходя из спроса и предложения“, - заявил Чурий.

Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривны - это естественный процесс.

“Конечно, это и традиционно высокие для последних лет объемы перечислений от трудовых мигрантов, и снижение мировых цен на энергетические товары, прежде всего на нефть и газ, которые позволяют меньше тратить на импорт. Но есть и такой мощный фактор, как рост в Украине производства, в частности в сельском хозяйстве. Бизнес инвестирует в новые технологии, наращивает экспорт и привлекает новые инвестиции. Поэтому для валютного рынка это многофакторная модель“, - акцентировал Олег Чурий.

Напомним, НБУ прогнозирует снижение инфляции.

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Теги: НБУ, курс доллара, Олег Чурий
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.12.2019, 18:26
Оценка:  0
гость
фантазеры)) лучше бы вы сказали правду...что иностранцы сейчас масштабно скупают высокодоходные облигации госзайма, которые "штампует" уряд, которые при резком скачке (искусственном) курса бакса принесут им сумасшедшие доходы...из нашего кармана.
BROKER666    04.12.2019, 17:49
Оценка:  0
BROKER666
казлы... убивают экспорт
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