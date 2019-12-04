Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривны - это естественный процесс.

В Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны. Заместитель главы НБУ Олег Чурий рассказал, что Нацбанк заявлял о переходе на плавающее курсообразование. Это означает, что гривна может не только ослабляться, но и укрепляться. Об этом пишет Инфтерфакс-Украина.

“Когда НБУ заявил о переходе к плавающему курсообразования, люди почему-то думали, что плавающее курсообразования - это когда гривна может только ослабляться. А на самом деле мы имели в виду, что плавающее курсообразования - это когда гривна может двигаться в обоих направлениях. Наша политика сегодня заключается в том, что курс должен формировать рынок“, - утверждает Олег Чурий.

Представители Нацбанка заявили, что курс должен формировать рынок. Национальный банк участвует в торгах только для сглаживания чрезмерных колебаний или пополнения резервов, но в принципе не имеет намерения или цели вмешиваться в курсообразования.

“Гривна движется в обоих направлениях, исходя из спроса и предложения“, - заявил Чурий.

Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривны - это естественный процесс.

“Конечно, это и традиционно высокие для последних лет объемы перечислений от трудовых мигрантов, и снижение мировых цен на энергетические товары, прежде всего на нефть и газ, которые позволяют меньше тратить на импорт. Но есть и такой мощный фактор, как рост в Украине производства, в частности в сельском хозяйстве. Бизнес инвестирует в новые технологии, наращивает экспорт и привлекает новые инвестиции. Поэтому для валютного рынка это многофакторная модель“, - акцентировал Олег Чурий.

Напомним, НБУ прогнозирует снижение инфляции.

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