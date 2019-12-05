Милованов жалуется, что зарплаты ему хватает только на такси

Министр получает 18 000 грн.

Министр экономики Тимофей Милованов пожаловался, что зарплаты ему ни на что не хватает. Чиновник получает 18 тыс грн каждый месяц. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

“Насчет министерской зарплаты – она у меня 18 000 гривен. Ни на что не хватает“, – сказал министр.

Милованов разъяснил, что живет на свои сбережения, которые ему удалось накопить ранее.

“То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы в моих замов была достойная заработная плата“, – сказал Милованов.

Напомним, Милованов рассказал об изменениях в трудовом законодательстве.



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