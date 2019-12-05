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Милованов жалуется, что зарплаты ему хватает только на такси

Комментариев: 9
Министр получает 18 000 грн.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Министр экономики Тимофей Милованов пожаловался, что зарплаты ему ни на что не хватает. Чиновник получает 18 тыс грн каждый месяц. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

“Насчет министерской зарплаты – она у меня 18 000 гривен. Ни на что не хватает“, – сказал министр.

Милованов разъяснил, что живет на свои сбережения, которые ему удалось накопить ранее.

“То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы в моих замов была достойная заработная плата“, – сказал Милованов.

Напомним, Милованов рассказал об изменениях в трудовом законодательстве.

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Теги: Милованов, зарплата, Минэкономики
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Комментариев (9)
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Осталось 300 символов
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МаксимУм    05.12.2019, 12:48
Оценка:  0
МаксимУм
Ты посмотри на зарплату солдата! Она в 2 раза меньше твоей!
Сливной_Бачок    05.12.2019, 12:41
Оценка:  0
Сливной_Бачок
А что увОжаемый экномист не обеспечил себе финансовую подушку, чтобы поиграться в политику? Пусть у Стефанчука спросит, как наипать государство.
DARTOV    05.12.2019, 12:38
Оценка:  0
DARTOV
Так ему ж Сорос доплачивает и притом сам беня говорил что очень достойно платят этому Милованову. . Зачем ему вообще зарплата?
Малыш  (аноним)  05.12.2019, 12:36
Оценка:  0
Малыш
На проездной хватит.
Киевлянка  (аноним)  05.12.2019, 12:31
Оценка:  +2
Киевлянка
А зачем ему такси? Зв этими "бедными" закреплены госмашины. Пусть перейдет на минимальную пенсию пенсионера и проживет. Их всех надо спустить на землю и дать минималку, как выживает большинство украинцев!!!
гость  (аноним)  05.12.2019, 12:31
Оценка:  0
гость
У Коломойского попроси.
Грунт  (аноним)  05.12.2019, 12:30
Оценка:  0
Грунт
не скули. не хватает - живи экономно. Ездий на метро на работу.
fimatut    05.12.2019, 12:22
Оценка:  +3
fimatut
Сними вшиванку ДоДИК она у тебя дорогая, а плачешь что нет денег, 18 тыс не греют дупу а 4183 СЛАБО
Noblesse_obliger    05.12.2019, 12:13
Оценка:  +5
Noblesse_obliger
А может стоит пожить на 4183 грн в месяц???
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