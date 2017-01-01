Микитась рассказал, кому сейчас принадлежит Укрбуд

Экс-нардеп сказал, что в компании полно поддельных соглашений.

Гендиректор “Укрбуд Девелопмент“ Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. Об этом заявил экс-президент корпорации “Укрбуд“ Максим Микитась в ефире телеканала “Прямой“.

“В процессе поиска инвесторов мной были подписаны определенные меморандумы, которые в СМИ и в народе называют“ понятийки “, которые не несут за собой никакого юридического оформления, никаких юридических последствий“, - сказал Микитась.

Микитась рассказал, что позже большинство этих меморандумов были подделаны.

“Более того, к сожалению, основная часть этих меморандумов в дальнейшем была подделана, поддельная была мой подпись. То есть не были поставлены подписи на одной странице. Можно же подсунуть сюда что угодно, что мы хотим. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было “, - заявил застройщик.

Микитась акцентировал, что “Укрбуд“ сейчас принадлежит ему.

“Когда я был народным депутатом, по доверенности по трастовому соглашению передал “Укрбуд“ в управление Майбороде Олегу Григорьевичу. Но я оставался бенефициаром всех основных компаний. Компания “Укрбуд“ объединяет десятки компаний. Но основные - “Укрбуд Девелопмент“ и “Укрстройинвест“, - добавил он.

В то же время, экс-нардеп уверяет, что на сегодняшний день потерял управление компанией.

По его словам, из компании выведены активы с доходностью более 4 миллиардов гривен.

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