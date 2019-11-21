Рынок недвижимости: Какое жилье в столице пользуется спросом

За последнее время уровень продаж существенно сократился.

Нынешний год стал одним из самых непростых для продавцов квартир. Весной из-за проведения президентских выборов, количество сделок сократилось примерно на 20−30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Осенью гривна, вопреки прогнозам, стала укрепляться. Это новость не очень обрадовала покупателей и продажи упали еще больше. Что происходит с рынком недвижимости в Киеве, пишет Новое время.

Почему снизились продажи

Большинство потенциальных покупателей хранят деньги на приобретения жилья в инвалюте. А поскольку гривна сейчас укрепилась, многим украинцам попросту стало не хватать денег на долгожданное жилье.

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Если при курсе 24 грн за доллар, за $10 тыс можно выручить 240 тыс грн, то при курсе в 28 грн — уже 280 тыс грн. Иными словами, квартиры подорожали в долларовом эквиваленте.

“Мы подсчитали, что оживление на рынке произойдет при девальвации до 27 грн за 1 доллар“, — рассказывает Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

Курсовые колебания больше всего отражаются на застройщиках эконом-класса и гораздо менее влияют на компании, которые работают в более высоком ценовом сегменте.

Вторая проблема для рынка первички связана с одним из самых больших застройщиков — компанией Укрбуд. Летом компания приостановила строительство многих объектов из-за продажи части компании. Продавал экс-нардеп Максим Микитась.

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Укрбуд уже возобновил строительство, но доверия покупателей утеряно и нужно время, чтобы его вернуть.

“Мы провели опрос среди потенциальных покупателей. Если в прошлом году около 70% из них готовы были вкладывать деньги в покупку квартиры в новостройке, то сейчас таких — около 40%“, — рассказывает Сергей Степенко, управляющий партнер консалтинговой компании SV Development.

Какое жилье пользуется спросом

Сегодня пользуются спросом недорогие квартиры — до $40 тыс.

“Ипотечное кредитование не работает и большинство потребителей могут самостоятельно собрать только небольшую сумму“, — говорит Сергей Степенко. Найти покупателей на квартиры подороже гораздо сложнее.

Как правило, недорогое жилье покупают под сдачу в аренду, которая за последний год подорожала на 10−12%.

Напомним, в Киеве сократился уровень продаж нового жилья.

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