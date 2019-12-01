Укрбуд передаст все недостроенные объекты другой компании - Майборода

Официально передача объектов пока оформляется.

Компания “Укрбуд“ передает все недостроенные проекты “Интергал-Буду“, который будет достраивать объекты под своим брендом. Об этом в колонке для Экономической Правды сообщил директор “Укрбуд Девелопмент“ Олег Майборода.

“Наши объекты остановлены, так как готовятся для передачи другому застройщику, который взялся их завершить. О помощи мы просили несколько крупных компаний, предварительное согласие дал “Интергал-Буд“. Это один из крупнейших игроков на киевском рынке жилья. И если окончательные договоренности будут достигнуты, то под их брендом и будут достраиваться наши проекты“, - написал Майборода.

По его словам, предварительно уже все договорено. Официально процесс передачи объектов пока оформляется.

“Параллельно предложения по достройке объектов переданы властям страны. Дело в том, что сегодня остаются политические, административные и бюрократические препятствия, которые мешают продолжению строительства ряда домов и вводу в эксплуатацию уже готовых. И государство способно помочь решению ситуации путем устранения этих препятствий и возвращения процесса в нормальное законное русло“, - отметил Майборода.

Он отметил, что компания идет на такой шаг, поскольку “покупатели не могут ждать, пока у нас все наладится“.

Майборода считает, что ситуация с “Укрбуд“ влияет на весь киевский рынок первичной недвижимости.

Напомним, Микитась рассказал, кому сейчас принадлежит Укрбуд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram