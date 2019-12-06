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Сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти

Комментариев: 2
Страны заключили соглашение на 10 лет.
По нынешнему курсу евро общая сумма по контракту составит 1,5 млрд евро
По нынешнему курсу евро общая сумма по контракту составит 1,5 млрд евро
depositphotos.com

Российская Транснефть в рамках 10-летнего контракта заплатит Укртранснафте за услуги по транспортировке нефти по территории Украины 106,7 млрд рублей. Об этом передает Интерфакс.

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По нынешнему курсу евро общая сумма по контракту составит 1,5 млрд евро.

Срок исполнения обязательств по сделке - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года. После этого срок будут продлевать на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон предварительно не уведомит другую.

Напомним, стало известно, какими будут цены на топливо в Украине в ближайшее время.

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Теги: нефть, транзит нефти, Украина и Россия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.12.2019, 13:11
Оценка:  0
гость
Так потому и нет такого кипиша как с транзитом газа.К тому же много нефти уходит танкерами и через Беларусь минуя Украину.
BROKER666    06.12.2019, 12:54
Оценка:  0
BROKER666
150 лямов в год - маловато...
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