Сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти
Страны заключили соглашение на 10 лет.
Российская Транснефть в рамках 10-летнего контракта заплатит Укртранснафте за услуги по транспортировке нефти по территории Украины 106,7 млрд рублей. Об этом передает Интерфакс.
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По нынешнему курсу евро общая сумма по контракту составит 1,5 млрд евро.
Срок исполнения обязательств по сделке - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года. После этого срок будут продлевать на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон предварительно не уведомит другую.
Напомним, стало известно, какими будут цены на топливо в Украине в ближайшее время.
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