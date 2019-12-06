Сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти

Страны заключили соглашение на 10 лет.

Российская Транснефть в рамках 10-летнего контракта заплатит Укртранснафте за услуги по транспортировке нефти по территории Украины 106,7 млрд рублей. Об этом передает Интерфакс.

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По нынешнему курсу евро общая сумма по контракту составит 1,5 млрд евро.

Срок исполнения обязательств по сделке - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года. После этого срок будут продлевать на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон предварительно не уведомит другую.

Напомним, стало известно, какими будут цены на топливо в Украине в ближайшее время.

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