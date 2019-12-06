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Переговоры по поставкам российского газа могут быть только в трехстороннем формате — Гончарук

Комментариев: 3
Премьер подчеркнул, что слухи о двусторонних переговорах - это манипуляции .
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com/MinregionUkraine

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал слухи о двухсторонних переговорах манипуляциями, которые призваны дискредитировать команду Зеленского. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

“Слухов я слышал очень много разных. Один из самых распространенных, что есть какие-то отдельные двусторонние переговоры по поставкам российского газа Украине напрямую со скидками.  Это манипуляции, которые призваны дискредитировать и выставить команду Зеленского как предателей, которые ведут прямые переговоры с врагом....У нас есть только один формат, в рамках которого возможны отношения по газу с Россией. Это формат трехсторонних переговоров с участием Европейского союза. Я считаю, что любые другие варианты сейчас содержат гораздо больше рисков, чем выгодных возможностей“, - подчеркнул премьер.

Премьер также сказал, что возможны обсуждения различных условий с Россией, но лишь в трехстороннем формате.

“Единственным устойчивым форматом может быть долгосрочный контракт, который обеспечивает Европе диверсификацию поставок, а это означает достаточные объемы, и который обеспечивает работу по этому контракту в рамках европейских правил”, акцентировал премьер.

Гончарук сказал, что это принципиальные вещи, без выполнения которых он не видит возможности заключения контракта.

Напомним, премьер-министры Украины и Швеции обсудили Nord Stream 2.

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Теги: Гончарук, поставки газа, Украина и Россия
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.12.2019, 18:46
Оценка:  -1
гость
УБЛЮДОЧНЫЙ КАЦАПСТАН НАКУЙ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ! СЛАВА УПА!
Негорро    06.12.2019, 18:03
Оценка:  +1
Негорро
Трехсторонние переговоры?А кто третий?ЕС?Так ему накакать на нас.Ему лишь бы газ получить.А как он его получит ему неважно.
Клаустро    06.12.2019, 18:00
Оценка:  -1
Клаустро
В любой торговле выращивающий,продающий и поставляющий договариваются.А с покупателями отдельные договора.При газе или нефти,при чём тут одновременно и с покупателями договор? Это народ участвует в договорах по коммуналке??! И может влиять на цену и тарифы?))) Что за бред несёт?
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