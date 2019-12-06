Переговоры по поставкам российского газа могут быть только в трехстороннем формате — Гончарук

Премьер подчеркнул, что слухи о двусторонних переговорах - это манипуляции .

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал слухи о двухсторонних переговорах манипуляциями, которые призваны дискредитировать команду Зеленского. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

“Слухов я слышал очень много разных. Один из самых распространенных, что есть какие-то отдельные двусторонние переговоры по поставкам российского газа Украине напрямую со скидками. Это манипуляции, которые призваны дискредитировать и выставить команду Зеленского как предателей, которые ведут прямые переговоры с врагом....У нас есть только один формат, в рамках которого возможны отношения по газу с Россией. Это формат трехсторонних переговоров с участием Европейского союза. Я считаю, что любые другие варианты сейчас содержат гораздо больше рисков, чем выгодных возможностей“, - подчеркнул премьер.

Премьер также сказал, что возможны обсуждения различных условий с Россией, но лишь в трехстороннем формате.

“Единственным устойчивым форматом может быть долгосрочный контракт, который обеспечивает Европе диверсификацию поставок, а это означает достаточные объемы, и который обеспечивает работу по этому контракту в рамках европейских правил”, акцентировал премьер.

Гончарук сказал, что это принципиальные вещи, без выполнения которых он не видит возможности заключения контракта.

Напомним, премьер-министры Украины и Швеции обсудили Nord Stream 2.

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