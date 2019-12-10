Замедление инфляции: тарифы растут, цены на некоторые продукты падают

Инфляция в Украине в ноябре 2019 года составила 5,1%.

Рост цен в январе-ноябре этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, составил 8,3%. depositphotos.com

Инфляция в Украине в ноябре 2019 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 5,1%, замедлившись с 6,5% в годовом измерении в октябре этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 9 декабря.

“Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2019 года, по сравнению с октябрем 2019 года составила 0,1%, с начала года – 4,3%. Базовая инфляция в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года составила 0,1%, с начала года – 4,2%“, – сказано в нем.

В Госстате утверждают, что рост цен в январе-ноябре этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, составил 8,3%.

Читай также: В Украине появился первый продукт с защищенным географическим указанием

На потребительском рынке в последний месяц осени цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 4,4%) подешевели фрукты. Цены на мясо птицы, сахар, свинину, безалкогольные напитки, рыбу, подсолнечное масло поднялись на 0,3-2,8%, а на яйца, молочную продукцию, овощи, сало, масло, хлеб, рис, наоборот, упали (на 0,5-2,4%).

Снизились также цены и на одежду и обувь упали - на 1,4%. При этом тарифы на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличились на 2,8%.

Напомним, Украина увеличила импорт картофеля в 700 раз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram