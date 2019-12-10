С Россией будем договариваться, даже если будет "газовая война" - Гончарук
Переговоры о новом контракте с Россией на транзит газа через Украину продолжатся даже в условиях “газовой войны“. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с “газовой войной“. Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен“, - написал он.
Премьер подчеркнул, что Украина настаивает на заключении долгосрочного контракта на транзит газа.
Также Гончарук подчеркнул, что Газпром должен вернуть Украине долг в размере 3 млрд долларов
“Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом“, - акцентировал премьер.
Напомним, Гончарук анонсировал новую программу энергоэффективности.
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Если прочитало статью, то раком Урина стоит и транзит клянчит, да подольше и побольше!
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Не стало свидетеля, Майдан - и что?!
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Вы просрали Украину НАВСЕГДА! Вы ВРАГИ! Главный лозунг в Украине: хороший кацап - мертвый кацап
ИЛИ ...НЕ ЗАХОТЕЛИ! ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А-А-А-А-А!!!
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
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