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С Россией будем договариваться, даже если будет "газовая война" - Гончарук

Комментариев: 17
Премьер подчеркнул, что Украина настаивает на заключении долгосрочного газового контракта.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Переговоры о новом контракте с Россией на транзит газа через Украину продолжатся даже в условиях “газовой войны“. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с “газовой войной“. Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен“, - написал он.

Премьер подчеркнул, что Украина настаивает на заключении долгосрочного контракта на транзит газа.

Также Гончарук подчеркнул, что Газпром должен вернуть Украине долг в размере 3 млрд долларов

“Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом“, - акцентировал премьер.

Напомним, Гончарук анонсировал новую программу энергоэффективности.

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Теги: Гончарук, газовые контракты, газовые переговоры, транзит газа через Украину
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Комментариев (17)
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гость  (аноним)  10.12.2019, 16:04
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 10.12.2019, 15:49

Если прочитало статью, то раком Урина стоит и транзит клянчит, да подольше и побольше!
А так то да, СРАЛО УКРАЛИНЕ! СРАЛ НА БАНДЕРУ !СРАЛ НА УПА!
гость  (аноним)  10.12.2019, 16:01
Оценка:  0
гость
(аноним) 10.12.2019, 15:50

Не стало свидетеля, Майдан - и что?!
Главное в том, что Украина, после 350 лет оккупации кацапскими выблядками, послала вас НАКУЙ!
Вы просрали Украину НАВСЕГДА! Вы ВРАГИ! Главный лозунг в Украине: хороший кацап - мертвый кацап
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:55
Оценка:  +1
гость
(аноним) 10.12.2019, 15:50 "стенд в сердечный сосуд поставить не сумели"

ИЛИ ...НЕ ЗАХОТЕЛИ! ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А-А-А-А-А!!!
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:53
Оценка:  +1
гость
(аноним) 15:46 "В общем ворог то ворог, но грошей заробить дай!"

ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
С ПОГАНОЙ КАЦАПСКОЙ ОВЦЫХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК!
И ЭТО, ТОЛЬКО НАЧАЛО
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:50
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 10.12.2019, 15:43Оценка: 0 Гы-гы-гы
Сегодня в АТУ сдох важный свидетель против Беркута по делу мудана. Земля ему навозом!
А Лужка не очень то в России почитали, кстати ЖИРНЫЙ МИНУС хваленой немецкой медицине раз стенд в сердечный сосуд поставить не сумели
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:49
Оценка:  +1
гость
(аноним) 10.12.2019, 15:40

Признай, мразь кацапская, Украина поставила кацапстан РАКОМ!
Долг заплатите! Качать, свое, разбавленное азотом говно, через Украину будете, - вам деваться некуда!
Украина, реально, е.б.ет вас в рот!
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА БАНДЕРЕ! СЛАВА УПА!
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:46
Оценка:  +1
гость
В общем ворог то ворог, но грошей заробить дай! Хоxляди одним словом!
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:43
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Сегод ня, в Мюнхене, сдох лужков! Жидо-московитская мразь, генетический выблядок!
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:40
Оценка:  -1
гость
"5лет рвали по судам и гнули по всему миру московитов ..."

Ага, а TEPПИЛAMИ стали такие чубатые ЗAДPOTЫ, как Peyot. Запасайся кизяком, HEДOHOCOK MAЙДAHУTЫЙ, далi буде ...
гость  (аноним)  10.12.2019, 15:29
Оценка:  +1
гость
ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!!!!!!!!
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