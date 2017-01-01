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Долой бюрократию: когда предприниматели смогут работать с налоговой в режиме онлайн

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В Украине могут отменить книги учета, которые сейчас обязаны вести физические лица-предприниматели.
Нардепы планируют перевести работу с налоговой в электронный формат
Нардепы планируют перевести работу с налоговой в электронный формат
depositphotos.com

Вслед за справками в бассейн и трудовыми книжками в Украине могут исчезнуть книги учета, которые сейчас обязаны вести физические лица-предприниматели. Нардепы планируют перевести работу с налоговой в электронный формат. Будет ли проще вести бизнес в Украине, сообщает ТСН.

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Чтобы получить книгу учета, человеку, который начинает бизнес, необходимо потратить уйму времени. Более того, множество данных сегодня предприниматели могут заполнять в электронной форме. Но не все.

Чтобы решить эту проблему, парламентарии планируют перевести взаимодействие Налоговой службы с предпринимателями в электронную форму.

Первый заместитель главы налогового комитета ВР, народный депутат Ярослав Железняк - автор законопроекта, которым предполагается отмена книги учета. Чиновник считает, что бумажный вариант такой отчетности сегодня уже неактуален.

Параллельно с электронным форматом ведения учета можно будет продолжать вести и бумажный вариант, если у бизнесмена есть такое желание.

Предполагается, что законопроект будет принят уже в этом году.

Напомним, Минцифры запустило горячую линию для предпринимателей.

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Теги: предприниматели, ФЛП, налоговая
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