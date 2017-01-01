Милованов рассказал о своей зарплате

Министр желает получать такую же зарплату, как и другие работники Кабмина.

Министр экономики Украины Тимофей Милованов сообщил, что его зарплата составляет 31 000 грн в месяц. Об этом он написал в Facebook.

“Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве – 93 122 грн в целом, что составляет 31 041 грн в месяц“, - написал министр.

При этом министр акцентировал, что желает получають такую же зарплату, как и другие министры.

“Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать“, - уточнил Милованов.

За 3 месяца работы в министерстве Милованов получил 93 122 грн facebook.com

Напомним, ранее министр экономики Тимофей Милованов пожаловался, что зарплаты ему ни на что не хватает.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram