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Милованов рассказал о своей зарплате

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Министр желает получать такую же зарплату, как и другие работники Кабмина.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Министр экономики Украины Тимофей Милованов сообщил, что его зарплата составляет 31 000 грн в месяц. Об этом он написал в Facebook.

“Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве – 93 122 грн в целом, что составляет 31 041 грн в месяц“, - написал министр.

При этом министр акцентировал, что желает получають такую же зарплату, как и другие министры.

“Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать“, - уточнил Милованов.

За 3 месяца работы в министерстве Милованов получил 93 122 грн
За 3 месяца работы в министерстве Милованов получил 93 122 грн
facebook.com
 

Напомним, ранее министр экономики Тимофей Милованов пожаловался, что зарплаты ему ни на что не хватает.

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Теги: Милованов, Кабмин, зарплаты, Минэкономики
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