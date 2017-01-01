Милованов рассказал о своей зарплате
Министр желает получать такую же зарплату, как и другие работники Кабмина.
Министр экономики Украины Тимофей Милованов сообщил, что его зарплата составляет 31 000 грн в месяц. Об этом он написал в Facebook.
“Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве – 93 122 грн в целом, что составляет 31 041 грн в месяц“, - написал министр.
При этом министр акцентировал, что желает получають такую же зарплату, как и другие министры.
“Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать“, - уточнил Милованов.
Напомним, ранее министр экономики Тимофей Милованов пожаловался, что зарплаты ему ни на что не хватает.
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