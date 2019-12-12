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Нацбанк ускорил снижение учетной ставки

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Центробанк в пятый раз с начала нынешнего года снижает учетную ставку. В этот раз на рекордные 2%.
НБУ решил ускорить смягчение монетарной политики
НБУ решил ускорить смягчение монетарной политики
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины принял решение с 13 декабря понизить учетную ставку сразу на 2% – до уровня 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 12 декабря.

“Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны обуславливает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления“, – говорится в сообщении центробанка в четверг.

Правление НБУ считает, что новый пониженный уровень учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.

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Нацбанк также сообщил, что пересмотрит прогноз инфляции с учетом ситуации на валютном рынке и обнародует обновленный макроэкономический прогноз, включая будущую траекторию инфляции, в конце января.

Регулятор напомнил, что согласно октябрьскому прогнозу, ожидает снижения учетной ставки до 8%, однако в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза в январе обнародует обновленный прогноз динамики учетной ставки. В нем будут учтены, в частности, влияние на будущую инфляцию со стороны потребительского спроса и ситуации на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк продолжит учитывать ход ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренных меморандумом о взаимодействии с правительством, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине.

Отметим, это уже пятое снижение учетной ставки в этом году. Предыдущее состоялось 24 октября. Тогда ставка была понижена на 1% – до 15,5%. В предыдущие разы снижение было на уровне 0,5%.

Напомним, в НБУ изменили график публикации курса валют.

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Теги: экономика, инфляция, НБУ, Нацбанк, экономика Украины, учетная ставка
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