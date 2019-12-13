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Зеленский сказал, что решил вопрос с Укрбудом

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Дома достроит другая компания.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто достроит дома компании “Укрбуд“, которая приостановила строительство 26 жилых комплексов в Киеве. Об этом президент заявил в эфире канала 1+1.

“Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня, этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой“, - сказал Зеленский.

По его словам, проблему совместно решали Офис президента и правоохранительные органы.

Информацию об участии “Киевгорстроя“ в достройке объектов также подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, ранее Микитась рассказал, кому сейчас принадлежит Укрбуд.

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Теги: Укрбуд, Киевгорстрой, Зеленский
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