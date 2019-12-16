Беларусь взяла срочный кредит у Китая на $500 млн

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на погашение и обслуживание госдолга Беларуси.

Беларусь подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Об этом сообщает Минфин Беларуси в понедельник, 16 декабря.

“В Шанхае между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также на содействие развитию двусторонней торговли между странами.

“Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику“, – добавили в беларусском Минфине.

Напомним, Китай сообщил о резком снижении объемов экспорта в США.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram