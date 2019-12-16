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Беларусь взяла срочный кредит у Китая на $500 млн

Комментариев: 2
Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на погашение и обслуживание госдолга Беларуси.
Беларусь взяла кредит в юанях
Беларусь взяла кредит в юанях
depositphotos.com

Беларусь подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Об этом сообщает Минфин Беларуси в понедельник, 16 декабря.

“В Шанхае между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также на содействие развитию двусторонней торговли между странами.

“Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику“, – добавили в беларусском Минфине.

Напомним, Китай сообщил о резком снижении объемов экспорта в США.

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Теги: кредиты, банки, Беларусь, банк, Минфин, Китай, Шанхай, кредит
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Комментариев (2)
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BROKER666    16.12.2019, 13:05
Оценка:  +2
BROKER666
бацька решил что лучше свою часть нефтепровода сдать или продать киатаёзам, чем отдать каганату
Мышибратья  (аноним)  16.12.2019, 12:37
Оценка:  +3
Мышибратья
Это может говорить только о том, что у лапотников нет бабла дать бульшам и они должны просить у Китая.
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