ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского

Иск подали в израильский суд .

ПриватБанк подал новый судебный иск в Окружной суд Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка. Сумма иска - 600 млн долларов. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление“, – сказано в заявлении банка.

В заявлении также говорится, что банк готовится к слушанию против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты). Это слушание пройдет в Высоком суде Англии и Уэльса.

“Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров“, – подчеркивается в заявлении ПриватБанка за подписью главы набсовета Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла.

Напомним, в НБУ сообщили о плане действий, если суд признает национализацию Привата незаконной.

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