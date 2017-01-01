ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского
ПриватБанк подал новый судебный иск в Окружной суд Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка. Сумма иска - 600 млн долларов. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
“Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление“, – сказано в заявлении банка.
В заявлении также говорится, что банк готовится к слушанию против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты). Это слушание пройдет в Высоком суде Англии и Уэльса.
“Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров“, – подчеркивается в заявлении ПриватБанка за подписью главы набсовета Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла.
Напомним, в НБУ сообщили о плане действий, если суд признает национализацию Привата незаконной.
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