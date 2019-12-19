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В Украине существенно подорожают сигареты

Комментариев: 4
Средняя цена за пачку — 45 грн.
Рост цен связан с повышением акцизной ставки
Рост цен связан с повышением акцизной ставки
depositphotos.com

В Украине существенно вырастут цены на сигареты уже в с 1 января следующего года. Средняя цена за пачку будет составлять около 45 гривен. Почему произойдет такое резкое подорожание, пишет Obozrevatel.

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Рост цен связан с повышением акцизной ставки, которую хотят приравнять к европейским нормам - 90 евро за 1000 сигарет. С января 2020 года ставка вырастет до 1139 гривен за килограмм сигарет (сейчас - 949 гривен).

Акциз будут повышать постепенно с каждым годом. Поэтому с каждым годом цена на сигареты будет только расти и в 2025 достигнет отметки 90 грн за пачку.

Стоит отметить, что так дорого пачка будет стоить, в основном, из-за налогов. В Федерации работодателей Украины посчитали, что себестоимость средней пачки сигарет равна примерно 6 грн (16,5%). 5-8% - это надбавка при розничной торговле, 1-4% - надбавка при оптовой реализации, все остальное - налоги:

  • 75% налога - акцизная ставка;

  • 20% - НДС;

  • 5% - розничный налог.

Поэтому именно рост акциза сильно влияет на цену, которую видят покупатели.

Напомним, эксперты назвали стоимость новогоднего стола.

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Теги: цены, цены на сигареты
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Комментариев (4)
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Зелеботы-скот  (аноним)  19.12.2019, 17:36
Оценка:  0
Зелеботы-скот
Nice!
гость  (аноним)  19.12.2019, 17:24
Оценка:  0
гость
Хоть меньше чахоточных кашлюнов станет, а кому невмоготу-переходите на трубки и покупайте самосад у селян, пока еще есть кому выращивать.
zadneprohodchik    19.12.2019, 17:06
Оценка:  0
zadneprohodchik
та сделайте их хотя-бы по 100 за пачку, ходят воняют везде, и штрафовать нормально за курение в общественных местах
гость  (аноним)  19.12.2019, 16:38
Оценка:  0
гость
Thanks to Zeleviva for a specific bazaar with cigarette manufacturers. Smoke bamboo.
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